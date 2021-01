Consegnati i defibrillatori alla polizia municipale Cancello ed Arnone: "Il primo atto del piano per la sicurezza dell’amministrazione"

Sono stati consegnati dall’assessore Gabriele Di Vuolo al comandante Ludovico Di Maio i due defibrillatori acquistati dall’amministrazione comunale di Cancello ed Arnone per la polizia municipale.

«Questo è il primo atto del piano sicurezza che con il sindaco Raffaele Ambrosca abbiamo predisposto per la nostra comunità - ha sottolineato l’assessore Di Vuolo - il tema della sicurezza è, infatti, centrale per la nostra maggioranza. I due defibrillatori rappresentano degli strumenti importanti per il primo soccorso che abbiamo messo a disposizione della polizia municipale e di tutta la cittadinanza».

Soddisfatto anche il comandante Di Maio. «Abbiamo deciso di posizionare un defibrillatore al comando in modo da averlo al centro del paese per poter essere subito operativi qualora ce ne fosse bisogno – ha spiegato il comandante - l’altro, invece, sarà sistemato sulla nostra auto anche in questo caso per garantire la massima operatività in caso di necessità.

E’ mia intenzione organizzare nelle prossime settimane dei corsi per il primo soccorso per la polizia municipale e per la protezione civile per permettere a tutti di poter utilizzare nella maniera più corretta i defibrillatori».