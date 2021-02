Alunno positivo: scuola chiusa e due docenti in isolamento Didattica in presenza sospesa al momento fino al 5 prossimo febbraio

Ancora contagi in ambito scolastico in Campania. E' accaduto a Pietravairano, dove un alunno della scuola primaria è risultato positivo al Covid. L'Asl ha adottato immediatamente tutte le misure di prevenzione necessarie. Due insegnanti sono in isolamento e la scuola su disposizione del sindaco Marianna Di Robbio è stata chiusa. La didattica in presenza è sospesa al momento fino al 5 febbraio. Avviate le procedure di sanificazione degli ambienti. Stop alle attività scolastiche anche a Vairano Patenora.