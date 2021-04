Concerto di Pasqua in streaming al "Villaggio dei Ragazzi" Venerdì Santo, nella Chiesa di Santa Maria della Pace

Oggi venerdì santo, nella chiesa di Santa Maria della Pace, ubicata all’interno del Villaggio dei Ragazzi, si terrà il “Il Concerto al Santo Sepolcro”.

L’evento, “senza pubblico”, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook dell’opera fondata da don Salvatore d’Angelo e dalla emittente radiofonica maddalonese New Radio Network. I musicisti impegnati nella solenne giornata sono gli ex allievi Antimo Pascarella (violinista), Michele Della Ventura, (pianista) e Luigi Iuliano (violoncellista).

Forte è l’attesa per l’esibizione del soprano Alessia Di Cicco. Cinque saranno i celebri brani proposti: due strumentali e tre cantati. Si inizierà con la “Sinfonia al Santo Sepolcro” di Vivaldi e si proseguirà con l’“Adagio di Albinoni - Giazzotto”, con l’ “Ave Verum Corpus” di Mozart, con “O mio Signore” di Handel e con “Anima Christi” di mons. Frisina. “Questo Concerto - ha affermato Felicio De Luca, commissario straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi - vuole essere un segnale di ripresa e di speranza per una Comunità messa a dura prova dal disagio attuale del Covid 19, oltre che un messaggio di positività e cristianità”.