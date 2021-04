Si torna a circolare sul ponte di Cancello ed Arnone Il sindaco Ambrosca: "Il Comune si è assunto anche oneri che non gli competevano"

Da domani, martedì 20 aprile, a partire dalle ore 13 sarà nuovamente possibile circolare sul ponte di Cancello ed Arnone. La Provincia e il Comune hanno completato tutti gli interventi che consentiranno il transito dei mezzi leggeri a senso unico alternato.

«Con la riapertura del ponte superiamo almeno in parte una criticità che ha penalizzato la circolazione da e per il nostro Comune con non pochi disagi soprattutto per i commercianti – ha sottolineato il sindaco Ambrosca - consapevoli di questo abbiamo supportato per quelle che sono le nostre possibilità l’azione della

Provincia per cercare di aprire il prima possibile l’arteria al traffico».

Va ricordato che il Ponte è di proprietà della Provincia e che, quindi, tutti gli interventi sarebbero dovuti essere a carico di tale ente. «Come Comune ci siamo assunti l’onere del monitoraggio del Ponte - ha sottolineato il

sindaco - attraverso dei sensori, valuteremo se il carico dei mezzi non supera la soglia consentita e se, speriamo mai, si dovrà procedere alla nuova chiusura della strada». Il Ponte di Cancello ed Arnone deve essere abbattuto e ricostruito perché l’Università ha verificato che non è più in grado di sopportare il carico dei mezzi che lo attraversano.

Esiste già un progetto esecutivo che la Provincia deve realizzare. «In attesa di tali lavori – ha concluso il sindaco – siamo riusciti a dare un po’ di respiro soprattutto alla categorie economiche attraverso il senso di marcia alternato».