Crisi filiera bufalina: consiglio comunale aperto a Casal di Principe Subito un tavolo tecnico politico con il coinvolgimento delle istituzioni

“Ringrazio il sindaco del Comune di Casal di Principe Renato Franco Natale, per l’invito a partecipare al consiglio comunale aperto, sul tema “Crisi Filiera Bufalina” che si terrà domani, 16 luglio 2021, alle ore 20:00, in Piazza Vittorio Emanuele, al quale, purtroppo, per impegni istituzionali già programmati non potrò partecipare." E' quanto afferma in una nota il deputato Nicola Grimaldi.

“E’ mio desiderio, comunque, manifestare massima solidarietà e vicinanza a tutti gli allevatori bufalini del casertano, oramai allo stremo delle forze, per effetto dell’imperversare del morbo bovino nella piana del Volturno.

A tal proposito, insieme al collega Giovanni Russo, ribadiamo la piena disponibilità ad attivare quanto prima un vero e proprio tavolo tecnico-politico con il coinvolgimento delle istituzioni locali volto alla celere risoluzione della problematica di interesse principalmente regionale.

Confidiamo, altresì’, nell’adozione di una soluzione da parte della Giunta Regionale della Campania come annunciato già nel 2019 e nell’avvio di un’adeguata campagna vaccinale.”