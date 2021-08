I vescovi Di Donna e Spinillo insieme per un momento di preghiera e riflessione Dal Real Sito di Carditello si apre il Tempo del Creato 2021

Mercoledì 1° Settembre, alle ore 11,00, dal Real Sito di Carditello Antonio Di Donna, presidente della conferenza episcopale campana, presiederà un momento di preghiera e di riflessione, nella giornata che apre annualmente il Tempo del Creato (1° settembre - 4 ottobre) e che, dal 2015, è anche Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.

Il fatto in sé rappresenta una novità, costituisce un implicito riconoscimento della bella storia che si sta scrivendo a Carditello e testimonia la rinnovata attenzione della chiesa campana a ciò che si muove nel mai facile dialogo tra cittadini e istituzioni.

Poco più di sei mesi fa, infatti, proprio nel Real Sito, un atto d’impegno denominato “Carta di Carditello” è stato sottoscritto dall’allora Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, dal Prefetto di Napoli in rappresentanza di tutte le Prefetture della Campania, dal Commissario antiroghi del Ministero dell’Interno, dalla Fondazione Real Sito di Carditello e dalla Rete Stop Biocidio in rappresentanza dell’impegno civico diffuso per la rigenerazione della nostra Terra.

La volontà del Ministero per l’Ambiente di “promuovere attraverso la partecipazione attiva dei cittadini iniziative di valorizzazione del territorio, promozione della conoscenza e condivisione delle informazioni ambientali” si incontra con quella della cittadinanza attiva e responsabile e finalmente prende forma nell’Accordo del gennaio 2021. La Carta di Carditello istituisce anche l’ ”Osservatorio ambientale della Terra dei fuochi” intitolato a Stefano Tonziello, che “opererà a diretto contatto con amministrazioni e comitati e associazioni di cittadini”.

Antonio Di Donna sarà accompagnato dal vescovo di Aversa Angelo Spinillo, nel momento partecipato di preghiera, a cui farà seguito un breve scambio di idee nella sala dei Convegni. Farà gli onori di casa il direttore del Real Sito Roberto Formato, che rappresenterà anche il presidente della Fondazione Nicolais, impossibilitato a partecipare per impegni precedentemente assunti