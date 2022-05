Il giro d'Italia evita Castel Volturno per ponti chiusi e strade disastrose L'indignazione di Cesare Diana presidente del "Comitato Città Domitia"

“Il giro d'Italia non è passato per Castel Volturno a causa dei ponti chiusi e dello stato disastroso in cui versano le strade. Un'altra occasione persa per questa città". A renderlo noto è Cesare Diana Presidente del "Comitato Città Domitia", che ha precisato: "La rilevanza dell'evento a livello internazionale non ha interessato nemmeno di striscio l'amministrazione, che ha evidenziato il proprio totale disinteresse non presenziando neppure all'iniziativa. È evidente la scelta di evitare di puntare i riflettori sul disagio quotidiano che vivono i cittadini, che tra l'altro attendevano un'opportunità economica come al solito gettata al vento.” "Possiamo dire che Castel Volturno si è tinta comunque di rosa, ma purtroppo non per la manifestazione ciclistica tra le più importanti al mondo, ma per la vergogna del degrado in cui versa", ha concluso Diana.