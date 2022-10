Infrastrutture: riqualificazione strada provinciale 334 a Castel Volturno Iter quasi completo per la realizzazione dell'opera

Sono giorni di attesa per Castel Volturno. I 2.893.271,00 euro stanziati, grazie all’operato dal comitato promotore “Città Domizia”, presieduto dal Dott. Cesare Diana, assistito, nell’occasione, dalle associazioni “C’entro”, “Osservatorio Civico Campania – Castel Volturno”, “Campania Felix”, “Alleanza Neo- umanista” ed “A.P.S.” (Osservatorio Castel Volturno Nord – Destra Volturno) e da numerosi cittadini attivisti, tra cui Andrea Arcella, sono in procinto di essere impiegati per la S.P. 334 di Castel Volturno.



“Sono a stretto contatto con il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, ed il consigliere delegato alla viabilità, Marcello De Rosa – afferma Diana -. I due amministratori si stanno ininterrottamente impegnando affinché l’opera di riqualificazione abbia inizio e sia completata al più presto, si spera entro l’anno. A breve verrà indetta una conferenza stampa presso la presidenza della provincia di Caserta.

Stiamo parlando di un’arteria fondamentale per la viabilità date le due direttrici

Napoli da sud e l’agro aversano da est. E’ il primo tratto del territorio che i turisti si trovano di fronte nel momento in cui giungono ad Ischitella da Aversa e Napoli – continua -; è uno scempio essere consapevoli che il nostro biglietto da visita sia una distesa inerme di immondizia. Cumuli che accompagnano il turista lungo tutti i sette chilometri e mezzo.



Ormai ci stiamo ‘difendendo’, per citare termini del sindaco (Difendo Castel Volturno), da ratti e puzze nauseabonde senza precedenti. Ci vogliono le mascherine obbligatorie per evitare nuovi preoccupanti virus. Ricordiamo al Sindaco che siamo cittadini di Castel Volturno e non nemici di questa amministrazione. Pertanto, come comitato promotore, continueremo ad essere presenti con la nostra vigilanza civica – conclude -, segnalando disservizi ed attivandoci per la risoluzione concreta delle problematiche come nel caso della S.P. 334 di Castel Volturno”.