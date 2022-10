Cancello ed Arnone: nuova pulizia capillare delle caditoie L’assessore Gaetano Ambrosca: in questo maniera riduciamo i rischi di allagamenti

Dopo quella effettuata la scorsa estate, il Comune di Cancello ed Arnone ha avviato questa mattina una nuova pulizia delle caditoie. Lo rende noto l’assessore all’Ambiente Gaetano Ambrosca il quale sottolinea come «nei prossimi giorni la manutenzione proseguirà sull’intero territorio comunale».

«Abbiamo deciso di effettuare un nuovo intervento di manutenzione prima che possa entrare nel vivo l’inverno in modo da ridurre i rischi di allagamento - ha sottolineato l’assessore - gli interventi di manutenzione sono per noi molto importanti, dal momento che ci consentono di

prevenire problemi per la nostra comunità».