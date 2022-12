Festa di Sant’Antuono: in consiglio la richiesta di ingrandire i carri La proposta del parroco è stata assunta come propria dalla minoranza consiliare

Tra i carristi c’è grande attesa per il consiglio comunale del 28 dicembre. Tra i punti all’ordine del giorno, la deroga dell’articolo 2 del Regolamento per la festa di Sant’Antuono, approvato nel 2019.

L’abate curato della chiesa di San Martino Vescovo, Rosario Ventriglia, in accordo con il comitato parrocchiale della festa, ha chiesto al sindaco Stefano Cioffi e all’assemblea di portare la lunghezza massima dei carri (“Battuglie di pastellesse”), almeno per quest’anno, dagli attuali 14 a 16 metri.

La proposta del parroco è stata assunta come propria dalla minoranza consiliare, che ha richiesto al presidente del consiglio l’integrazione dei punti in discussione. È chiaro a tutti che, se la revoca dovesse essere accolta, sarà necessario un tavolo di confronto per superare le criticità dei carri in merito alla sicurezza.