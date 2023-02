Muore a 10 anni stroncata dal cancro. "Siamo distrutti, è lutto cittadino" Comunità a lutto a Castel Morrone, Enne stroncata da un male incurabile a soli 10 anni

«Enne» non ce l’ha fatta. Si sono tenuti oggi nella chiesa Ave Gratia Plena di Castel Morrone, i funerali della bambina stroncata da un cancro al cervello, patologia contro la quale combatteva da anni.

La notizia della morte ha sconvolto l’intero borgo, tanto da spingere il sindaco Cristoforo Villano a proclamare il lutto cittadino, «nelle forme – si legge nell’ordinanza – ritenute opportune anche mediante la sospensione delle attività durante la cerimonia funebre».

«Ci uniamo alla famiglia – dichiara Villano – con un affetto profondo, con nella mente la massima di Sant’Agostino: coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo».

La prematura dipartita della piccola «Enne» ha spinto gli organizzatori a rimandare di una settimana il «PAART», Movimento per la Pasticceria d’arte, in programma per domani. La manifestazione si svolgerà domenica 5 marzo al Palazzo Ducale.