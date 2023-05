Maddaloni Viva prima lista in città, Santangelo: "Vittoria di squadra" Siamo stati determinanti per dare una maggioranza ampissima al sindaco De Filippo

«Maddaloni Viva prima lista in città: i maddalonesi hanno compreso lo spirito del nostro progetto, cioè consolidare l'asse tra Comune e Regione e ci hanno premiato. Il merito è tutto di una squadra fantastica di candidati e di persone che hanno sposato la nostra idea di città lavorando a testa bassa e senza polemiche per la sua realizzazione.

Non solo abbiamo accompagnato alla vittoria al primo turno il nostro sindaco Andrea De Filippo, ma siamo stati determinanti per costruire una maggioranza ampissima che ci consentirà di avere quella stabilità e quella continuità amministrativa fondamentali per proseguire in quel percorso di crescita che abbiamo avviato assieme cinque anni fa.

Quella di Maddaloni Viva è stata la vittoria della competenza, della serietà, del senso di squadra: grazie a tutti per lo straordinario risultato raccolto. E ora di corsa a lavorare per la nostra Maddaloni con il sindaco De Filippo: abbiamo tante cose da fare insieme». Lo ha dichiarato il consigliere regionale Vincenzo Santangelo nel commentare il risultato raccolto da

Maddaloni Viva.