Destra Volturno: spiagge discariche con strutture diroccate e abbandonate Borrelli: "Uno scenario apocalittico"

Più che una spiaggia sembra uno luogo venuto fuori da uno di quei film post-apocalittici. Invece delle cabine e dei bambini che giocano sulla sabbia ci sono vecchie strutture diroccate e soprattutto un cumulo di rifiuti e detriti. La spiaggia in questione si trova a Destra Volturno in viale Lago Scanno.

La denuncia arriva da un imprenditore che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli:

“Questo è lo scempio che ci ritroviamo qui. Io ed altre persone volevamo ripulire ma ci hanno fermato. Anzi ci è stato detto che se fossimo entrati con il bobcat ci saremmo beccati una denuncia.”.

“Bisogna intervenire in modo serio effettuando degli accertamenti e dando luogo ad operazioni di bonifica e messa in sicurezza.” - ha commentato Borrelli: “Oggi la tutela del mare e delle spiagge sembra essere un obiettivo secondario e come tale non vengono adottate soluzioni e misure in grado di garantire il benessere ambientale di queste aree e di contrastare in maniera netta gli sversamenti abusivi ed inquinanti. Ovviamente la vicenda della Destra Volturno ha radici antiche. Si tratta di una discarica a cielo aperto. Uno scenario apocalittico di cui nessuno si vuole interessare”.

“Deve arrivare invece un segnale importante da parte delle istituzioni per iniziare la riqualificazione e la bonifica di quest'area.” - ha concluso Borrelli.