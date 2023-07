Castel Volturno: Un tuffo nel blu per l'autismo sul lungomare di Bagnara Sinergia tra Campania Felix ed altre associazioni

La collaborazione siglata tra le Associazioni Campania Fekix, Asd Siac Ucs Campania e Noi possiamo Aps, impegnate a svolgere sul territorio campano attività di carattere sociale, sportivo, culturale, ambientale e ludico-ricreative, trova la sua naturale presentazione con l'evento "Un tuffo nel blu per l'autismo".



L'iniziativa, dedicata ai bambini con sindrome dello spettro autistico, si svolgerà sabato 8 luglio dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso il Lido Marina di Bagnara sul lungomare di Castel Volturno. Durante il pomeriggio i cani da salvataggio, affiancati dai loro conduttori della Siac Ucs Campania, saranno a disposizione dei bambini e dei ragazzi per fare un bagno insieme. La lodevole iniziativa, che rilancia l'integrazione e l'aggregazione, ha ricevuto il patrocinio morale del comunale di Castel Volturno.



“Un pomeriggio all’insegna del divertimento con i nostri amici a quattro zampe, che molto spesso sono impegnati nelle più svariate attività di salvataggio, ma che in questa occasione si presteranno ad attività di alto spessore sociale”. Questo quanto reso noto dai Presidenti delle tre Associazioni, che hanno precisato: “I cani docili, affettuosi e gentili giocheranno con i bambini sulla spiaggia e faranno il bagno in mare con loro, in un pomeriggio dedicato non solo al divertimento, ma soprattutto alla sensibilizzazione delle coscienze sulle problematiche che vivono quotidianamente i bambini speciali. Ringraziamo il Lido Marina di Bagnara per la disponibilità e l'accoglienza e la Onlus Raggio di sole per il supporto e la collaborazione.”