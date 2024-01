Sessa Aurunca, montagna a misura di bici: nasce Piedimonte Bike Running Ecco i nomi dei componenti del direttivo dell'associazione

Amore per la natura e passione per lo sport: sono queste le parole chiave della nuova associazione Piedimonte Bike Running nata a Piedimonte di Sessa Aurunca. In un mondo in cui la frenesia quotidiana spesso ci allontana dalla natura, questa iniziativa promuove la pratica sportiva con un occhio attento al rispetto dell'ambiente, incoraggiando uno stile di vita sano e sostenibile. L'associazione è pronta ad accogliere sia sportivi che appassionati di ciclismo, trekking e running.

«La nostra associazione è nata inizialmente dall’idea di un gruppo di sette amici uniti dalla passione per lo sport, in particolare per il ciclismo. Con il tempo però si sono uniti anche appassionati di trekking. Vorremmo infatti organizzare iniziative dedicate ad entrambe le attività. Il nostro obiettivo quindi è quello di unire tutti gli amanti degli sport all’aperto», ha dichiarato il presidente Marco Rosano nel corso della presentazione ufficiale dell’associazione.

Come ribadito dal presidente, si tratta di un’associazione senza scopo di lucro e apolitica, che punta ad attrarre anche giovani e famiglie.

«Non vorremmo ridurre le nostre attività ad eventi singoli. Pratichiamo sport quotidianamente, ma l'idea che ci ha portati a far nascere questa associazione è più grande. Vorremmo promuovere questa associazione per attirare i giovani, avvicinandoli allo sport e al rispetto per l’ambiente perchè la nostra realtà locale offre poco ai ragazzi. Abbiamo tanti progetti per valorizzare la nostra montagna. C’è l’intenzione di realizzare un tracciato, ma anche di organizzare giornate dedicate alla pulizia delle nostre zone per renderle più accessibili», spiega il presidente.

Naturalmente non manca poi l’idea di organizzare gare per i più appassionati che coinvolgano anche chi non risiede in zona e potrebbe così conoscere il territorio.

Nel corso della presentazione ufficiale sono stati annunciati anche i nomi dei componenti del direttivo dell'associazione:

Marco Rosano presidente, Federico Simione vicepresidente, Alessandro Riformato segretario, Gennaro Sangermano, Americo Palmieri, Gianluca Rosano, Vincenzo Furia.

L'associazione Piedimonte Bike Running propone un nuovo modo per vivere la montagna e dimostra che lo sport può essere molto più di una competizione fisica. Può essere uno strumento per creare consapevolezza, promuovere la sostenibilità e ispirare la comunità a fare scelte più responsabili. Attraverso eventi sportivi sostenibili, progetti ambientali e programmi educativi, questa associazione vuole dimostrare che è possibile coltivare una passione per lo sport insieme a un profondo rispetto per l'ambiente, creando un impatto positivo duraturo sulla società.