Cesa: si torna in consiglio per ridurre la tassa sui rifiuti Il presidente dell’assise Domenico Mangiacapra ha convocato una nuova seduta

Il presidente dell’assise Domenico Mangiacapra ha convocato una nuova seduta del consiglio comunale per giovedì 20 febbraio alle ore 19.

“Proponiamo una riduzione della tassa sui rifiuti per le civili abitazioni e per i commercianti”, annuncia il sindaco Enzo Guida, “segno che tutto il lavoro che stiamo facendo in materia di ambiente e raccolta differenziata sta dando i suoi frutti”.

Ma l’altro tema oggetto di discussione è la possibilità di ottenere agevolazioni, per quelle famiglie che abitano in immobili che hanno destinazione commerciale e dunque che non esercitano una attività.

“Da un lato mettiamo in campo una riduzione della tassa, dall’altro facciamo in modo che talune categorie di utenti possano avere delle agevolazioni e pagare una fattura adeguata”.

“Nel corso dei prossimi mesi – aggiunge l’assessore all’Ambiente Alfonso Marrandino – gli effetti della raccolta differenziata saranno ancora più visibili. Infatti, premieremo i cittadini “ricicloni”, vale a dire quegli utenti che hanno maggiormente riciclato, portando i rifiuti presso l’isola ecologica. Queste persone, dopo aver accumulato gli eco-punti, riceveranno, direttamente in fattura, lo sconto relativo direttamente in fattura”.

Sarà introdotta una modifica al regolamento. Tari, con la possibilità di concedere una riduzione della fattura per quei nuclei familiari che hanno la residenza, e dunque vivono, in immobili che hanno destinazione commerciale. Pure in questo caso, in linea con l’indirizzo di urbanistico già dettato di trasformare queste unità immobiliari in abitazioni residenziali, nell’attesa dell’avvenuta trasformazione, viene prevista questa ipotesi.

Sarà introdotta, attraverso l’aggiornamento dello schema di convenzione urbanistica in materia di Pua, la possibilità di effettuare i controlli antimafia, per prevenire infiltrazioni tra i privati.