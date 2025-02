Cesa: strade invase da cuori rossi per la ricorrenza di San Valentino L'iniziativa è stata ideata dalla scuola paritaria Millecolori, col patrocinio del Comune

Da giorni le strade del paese sono invase da cuori rossi a Cesa nel casertano. L'iniziativa è stata ideata dalla scuola paritaria Millecolori, col patrocinio del Comune.

"In questo modo - scrive il sindaco Enzo Guida - il paese si è colorato, diventando un pò il paese dell'amore, in occasione di San Valentino. E' stato anche un modo per ricordare quanto sia importante questo sentimento.

Amare o mettere amore in quel che si fa, è innaffiare la bellezza del mondo. A muovere tutto è sempre l'amore, l'amore per qualcuno, per qualcosa, per una idea, per un ideale. Non a caso a Cesa esiste il Muro dell'Amore. Per chi fosse curioso di visitarlo, si trova in villa Aldo Moro. Muro che fu realizzato con la collaborazione dell'artista Davide Montuori.

Che proprio stasera, col patrocinio del Comune di Cesa, inaugura "Cari fottutissimi ex", una mostra che è "Un viaggio tra arte, ironia e provocazione, dove il passato diventa ispirazione". L'appuntamento è alle ore 19 presso Fabula - Ex Municipio di Atella, Via Martiri Atellani, Sant'Arpino.

Anche nella sede del Comune abbiamo posizionato un albero, con dei cuori, ove ognuno ha potuto scrivere la sua frase sull'amore. Siamo anche il Comune, dove si celebrano molti matrimoni civili e pubblicazioni.

Ho cercato di dare a questi momenti - conclude il sindaco - la massima attenzione e cura. Infatti, dopo i primi anni di mandato, si è iniziata registrare una impennata di celebrazioni da parte mia. Secondo un calcolo recente, tra qualche settimana toccherò quota 300, tra matrimoni e pubblicazioni.

Inoltre tra breve effettuerò la prima cerimonia nella Sala "Siani" e, forse forse, anche in grotta. Anche oggi continuate a coltivare solo cose belle".