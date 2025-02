Cellole, la Guardia Agroforestale: "Monitoraggio sui pini secolari" Chieste maggiori verifiche prima di un eventuale abbattimento

Con una nota indirizzata al sindaco di Cellole e al comando di Polizia Locale, il dirigente regionale della Guardia Agroforestale Italiana, Andrea Palmese ha chiesto informazioni su alcuni pini secolari abbattuti in località Baia Domizia. Tagli che, secondo quanto appreso dall'associazione, sono collegate alla presenza di “un fungo che arreca notevoli danni alla salute delle piante, compromettendone non solo l'estetica ma anche la vitalità”.

La Guardia Agroforestale, tuttavia, ha ricordato che per l'abbattimento di un albero “devono sussistere dei motivi gravi” e che “il settore verde pubblico di ogni comune deve valutare in seguito a sopralluogo” il da farsi, in quanto ci si potrebbe trovare anche di fronte ad un tentativo di avvelenamento della pianta.

Pertanto il dirigente ha chiesto “ulteriori verifiche prima di dare il consenso al taglio dei pini secchi”, al fine di appurare se dietro la necessità di tagliare la pianta ci siano o meno cause naturali.