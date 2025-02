Esserci sempre: encomiabile iniziativa di solidarietà della polizia Monito del questore Andrea Grassi

Nell'antica distilleria Petrone di Mondragone, alla presenza del questore, Andrea Grassi, è stato consegnato al fondo assistenza della polizia di stato il ricavato delle vendite dei prodotti con marchio polizia di stato.

L’incasso è stato devoluto al piano “Marco Valerio”, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie.

Il questore ha evidenziato l’importanza delle iniziative di solidarietà, che si esprimono nel motto adottato dalla polizia di stato “essercisempre”, sottolineando come la collaborazione tra pubblico e privato sia un modello di riferimento positivo e occasione per evidenziare le eccellenze del territorio, in particolar modo quello casertano, spesso ricordato solo per accezioni negative.

Nel corso dell’iniziativa, Tommaso Ferro, poliziotto in servizio in provincia di Caserta, ha portato la sua testimonianza del “Piano Marco Valerio”, grazie al quale è stato pubblicato l’opuscolo “Le avventure di Nicolò. Alla ricerca dell’arcobaleno perduto”, che ha consentito ad un ragazzo affetto da patologia cronica di esprimere le proprie emozioni attraverso disegni.