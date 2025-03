Infrastrutture. Ferrante a Mignano Monte Lungo: "Al fianco del territorio" "Raccogliere istanze per sostenerne la crescita"

"Ho accolto con piacere l’invito del sindaco Andrea De Luca a far visita quest’oggi alla comunità mignanese, una delle tante laboriose realtà che impreziosiscono le nostre aree interne ed hanno scritto la storia del nostro Paese.

La crescita di queste comunità passa necessariamente da quella delle infrastrutture loro asservite ed è per tale motivo che ho voluto eseguire anche un sopralluogo in corrispondenza dell’area dove un domani dovrebbe insistere il nuovo svincolo della A1 che sarà collegato alla S.S.85 var ‘Variante di Venafro’ attraverso una nuova arteria stradale".

Lo ha dichiarato il deputato e sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante in visita quest’oggi a Mignano Monte Lungo ove è stato accolto, a Palazzo di Città, dal sindaco De Luca e dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale. “Questo Governo, ed il Mit in particolare - ha aggiunto Ferrante - hanno ben chiaro quanto sia importante dare voce alle comunità interne, garantendo loro collegamenti efficienti e funzionali alle loro esigenze, come quest'opera, che costituirebbe in futuro il primo tratto di un più ampio e strategico collegamento tra le autostrade A1 e A14 che servono i due versanti del Paese.

Continuerò a mantenere contatti costanti con Anas, contando sia concluso entro il mese di marzo il progetto di fattibilità tecnico economica che andrà sottoposto al vaglio del consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'opera agevolerà in maniera significativa i collegamenti da e verso il Molise e, per questo, resta l'impegno ad esser pronti a concretizzare l'intervento allorquando avrà raggiunto la necessaria maturità progettuale” ha poi concluso il Sottosegretario che, in occasione della sua presenza nel casertano, ha incontrato anche i sindaci di Presenzano e Vairano Patenora, Andrea Maccarelli e Stanislao Supino, per affrontare temi riguardanti la viabilità e i collegamenti in quest'area, da cui è emersa la volontà dello stesso Sottosegretario di incardinare un tavolo tecnico al Mit sugli interventi prioritari lungo il lato campano della SS85.