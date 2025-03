Casaluce più verde e innovativa: installate le ecoisole informatizzate Un intervento a costo zero per il comune, finanziato con fondi Pnrr

Il comune di Casaluce continua ad investire nella sostenibilità con l’installazione di ecoisole informatizzate nei tre plessi scolastici e nell’area mercato. Grazie ai pannelli solari, sono completamente autosufficienti e riservate a personale scolastico, venditori registrati e operatori ecologici, con accesso controllato tramite codice fiscale.

Un intervento a costo zero per il Comune, finanziato con fondi Pnrr ottenuti dall'amministrazione comunale, che migliora la raccolta differenziata e sensibilizza la comunità al rispetto dell’ambiente.

“Continuiamo a lavorare per una Casaluce sempre più moderna e sostenibile, investendo in strumenti concreti per la gestione dei rifiuti”, ha dichiarato il sindaco Francesco Luongo.

L’assessore all’ambiente Valentina Sorrentino ha aggiunto: “Queste ecoisole rappresentano un passo avanti importante, ma non ci fermiamo qui: nuove attrezzature e progetti per la cittadinanza sono in arrivo”.

Dopo i cassoni all’isola ecologica, Casaluce prosegue nel suo percorso di innovazione ambientale, puntando su tecnologia e responsabilità collettiva.