Grandissimo successo per il "Carnevale Cellolese 2025": ben nove carri Una partecipazione straordinaria di residenti e visitatori di tutte le età

Grandissimo successo per il "Carnevale Cellolese 2025", che ha visto una partecipazione straordinaria di residenti e visitatori di tutte le età. Tantissime, infatti, le persone giunte a Cellole per le sfilate dei carri allegorici nei giorni 2 e 4 marzo, le strade di Cellole, completamente piene, si sono animate di colori, musiche e, soprattutto, di allegria, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente.

“Un fiume di persone, in entrambe le date, l'energia festosa e l'allegria contagiosa che hanno permeato le strade della nostra comunità sono testimonianza dell'entusiasmo e della partecipazione straordinaria che hanno caratterizzato quest’evento.” - afferma il Sindaco di Cellole dott. Guido Di Leone - “Il Carnevale Cellolese non solo coinvolge i più piccoli ma anche gli adulti, i quali con maschere, carri e gruppi mascherati esprimono la loro straordinaria creatività, creando un’atmosfera festosa che attira visitatori da fuori e rafforza sempre di più il senso di comunità che ci contraddistingue”.

La 46a edizione del Carnevale Cellolese (anno 2025) è stata organizzata dal Comune di Cellole, grazie al lavoro svolto in stretta collaborazione tra il sindaco Guido Di Leone, l’assessore al Turismo e al Commercio Ponticelli e il Consigliere delegato alla Cultura D’Onofrio, ma anche dal gruppo storico del Carnevale Cellolese il cui direttivo è composto da Filippo Farina e Giuseppe Fusciello.

Sempre maggiore il numero dei carri che hanno raggiunto, quest’anno, quota 9, e tra tutti si è distinto il carro “IT - il Pagliaccio” che si è aggiudicato la coppa per il miglior carro dell’anno. Il Comune di Cellole però ha deciso di premiare tutti i carri con contributi economici già durante la fase di preparazione, a sostegno delle spese per la realizzazione dei carri allegorici. Incredibilmente coinvolgente la presenza come ogni anno del carro dei Bottari di Macerata Campania.