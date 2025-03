La plastica, un fallimento di successo: volontari Wwf incontrano gli studenti Incontri interattivi all'istituto comprensivo Bosco di Marcianise

La plastica: un fallimento di successo, questo è stato il tema trattato dai volontari del Wwf Caserta con tutte le 8 classi 1 media dell'IC Bosco di Marcianise diretto da Angela Cuccaro.

Durante gli incontri interattivi durati circa un'ora, è stata raccontata la storia delle materie plastiche e le loro caratteristiche, come per esempio la loro virtuale indistruttibilità che le rende di grande versatilità ma anche estremamente pericolose per l’ambiente e per la salute umana.

Una quota elevata di plastiche viene dispersa in mare e, ridotta a frammenti microscopici, entra facilmente nella catena alimentare e si ritrova nei nostri piatti in quantità pari a circa 5 gr a settimana assunti con i cibi e con l'acqua.

Dalla fossa della Marianne alle grandi cime alpine la plastica è sempre presente. Forte è stata poi l’emozione dei ragazzi nel vedere le immagini di delfini, foche, uccelli marini e perfino dei maestosi orsi polari intrappolati da oggetti di plastica. Ma non tutto è perduto ! Anche piccoli gesti quotidiani, come utilizzare borracce di metallo al posto delle bottigline d’acqua, fare la spesa con le sporte al posto dei sacchetti o chiedere al bar l'acqua nei bicchieri di vetro al posto di quelli di plastica , possono fornire un significativo contributo alla riduzione della plastica monouso. A tal proposito, d’accordo la dirigente scolastica Angela Cuccaro che, ancora una volta, ha dimostrato la sua sensibilità per i tami ambientali trattati dal Wwf, e con il fondamentale contributo del corpo docente , che ringraziamo per la sua fattiva collaborazione, verrà somministrato ai ragazzi un semplice questionario online per meglio comprendere le abitudini familiari in tema di plastica monouso e poi verificare la possibilità di migliorare tali comportamenti, nella consapevolezza che il miglior rifiuto è sempre quello che non si produce.

I dati statistici ,raccolti ed elaborati dal WWF Caserta, saranno presentati in una manifestazione finale che coinvolgerà tutto l’IC Bosco ad inizio maggio.