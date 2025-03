Cesa: inaugurazione della mostra di Antonio Conte "Semi di rivoluzione, l'unica oltre l'amore"

Sarà inaugurata il prossimo 15 marzo alle ore 18:30 presso la sala polivalente “Giancarlo Siani”, in piazza De Michele, a Cesa, la mostra d’arte contemporanea “Semi di rivoluzione (l’unica oltre l’Amore)” dell’artista napoletano Antonio Conte. Interverranno, nel corso della serata, il sindaco Enzo Guida e l’assessore alla cultura Gina Migliaccio.

Ad arricchire il programma domenica 16 marzo alle ore 11.00 una performance dell’artista aperta al pubblico.

L’esposizione, organizzata dall’associazione culturale smArt-storie in movimento, in collaborazione con il Forum dei giovani di Cesa e con il patrocinio del comune casertano, documenta il percorso umano e artistico di Conte, da sempre attento e sensibile ai temi sociali e all’ambiente.

In “Semi di rivoluzione (l’unica oltre l’Amore)”, l’artista partenopeo prendendo spunto dal brano “L’unica oltre l’Amore” del cantautore e musicista Giovanni Truppi, una ballata di posizione politica e romantica, poetica e civile, invita ad una presa di coscienza responsabile collettiva perché solo la modifica dei comportamenti può portare ad una soluzione dei problemi. Un cambiamento che deve avvenire in ognuno di noi, partendo dal basso, dalle piccole cose. Ne scaturiscono opere di speranza, opere contro il logorio della vita contemporanea. Un percorso espositivo che vuole coinvolgere il visitatore e allo stesso tempo vuole essere un catalizzatore verso il cambiamento.

La narrazione espositiva si fonde con il luogo che la ospita, Cesa, centro dell’Agro aversano, una città dal forte valore storico, sociale e culturale, fondata sui valori di cura, sicurezza e sostenibilità.

L’ex Palestra del Fanciullo, frutto di un piano di rigenerazione urbana che ha interessato la città, ospita tra i tanti progetti di riqualificazione una Sala Polivalente, un punto di aggregazione della collettività cesana ed un centro socio-culturale. L’intitolazione al giornalista Giancarlo Siani ha, inoltre, un alto valore simbolico e vuole esprimere la riaffermazione di principi importanti come quello del coraggio, della lotta alle mafie, della difesa del lavoro e della libertà di stampa, nonché indicare, attraverso la sua figura, un percorso da seguire, un esempio per le generazioni future.

In Giancarlo Siani albergava il seme di una nuova coscienza, quello della denuncia, della scrittura come mezzo di lotta efficace. A Cesa, invece, una nuova realtà che cerca di seminare attraverso i giovani, e grazie all’organizzazione di piccoli e grandi eventi, semi di cultura civile.

In questo contesto si inserisce la missione dell'associazione culturale smArt-storie in movimento, il progetto artistico nato dall'idea di Rita Zunno e Tiziana Visconti, che pone l’attenzione nei confronti di una nuova modalità civica di fare arte, avvicinando a sé non solo gli esperti del settore o appassionati ma tutti coloro che vivono in contesti differenti, luoghi che rinascono grazie ad audaci iniziative di riqualificazione e rigenerazione ambientale, economica e sociale, diventando accoglienti mete turistiche.

La mostra resterà aperta fino a domenica 16 marzo nei seguenti orari: 10:00-13:00 e 16:00 - 18:30.