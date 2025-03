Commissione parlamentare antimafia: audizione Proloco Casal di Principe A rappresentare l'associazione fra gli altri il Presidente Luigi Corvino

La Pro Loco di Casal di Principe è stata udita mercoledì 12 Marzo dalla Commissione Parlamentare Antimafia. A rappresentare l'associazione il presidente Luigi Corvino, il tesoriere Roberto Fusciello e il socio Stanislao Corvino.

L'incontro voluto dalla Commissione è presieduto dall'onorevole Erik Pretto, ha rappresentato un'occasione per conoscere da vicino e direttamente dai protagonisti, l'impegno della Pro Loco per portare avanti un importante progetto di sviluppo locale: la creazione di un Agri-Ostello da realizzare su un bene confiscato alla camorra.

Un progetto che ha subito una piccola battuta d'arresto a causa di un atto vandalico perpetrato per mano di ignoti e che è stato al centro dell'intervento del presidente Luigi Corvino. "Andiamo avanti a testa alta - ha infatti ribadito Corvino - perchè a Casal di Principe non c'è più spazio per le intimidazioni". L'incontro che ha visto gli interventi dei Senatori Luigi Nave e Dafne Musolino, ha rappresentato anche l'occasione per invitare la Commissione antimafia all'imminente cerimonia in cui le due Pro Loco di Casal di Principe e Corleone sigleranno un gemellaggio ed un patto per la legalità.