Santangelo a Caiazzo: "Regione in prima linea per la prevenzione" Riflettori puntati sui disturbi alimentari

"I disturbi alimentari rappresentano un problema serio contro il quale soprattutto molti giovani sono costretti a combattere. E’ per questo che con convinzione ho partecipato all’iniziativa della Lilt e del comune di Caiazzo aderendo all’invito del vicepresidente del consiglio Vito Di Filio che si è fatto promotore di una bellissima mattinata di sensibilizzazione con gli studenti delle scuole superiori in una giornata simbolo qual è quella di oggi.

Come Regione, anche in questo campo, abbiamo scelto la strada della concretezza con l’assessore Fortini e il presidente De Luca mettendo in campo progetti seri di prevenzione. Stamattina, ammirando la mostra delle opere donate alla Lilt, ho avuto la conferma come l’arte possa essere un vettore di messaggi fortissimi. La presenza di un decano della politica, quella vera, come Fabio Sgueglia certifica l’importanza dell’evento di oggi".

A dichiararlo è il consigliere regionale del gruppo Italia Viva al Consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo a margine dell’iniziativa organizzata al Comune di Caiazzo in occasione delle Giornata contro i disturbi alimentari.