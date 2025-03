Cesa: Presentato il progetto di riqualificazione di piazzetta De Giorgi Si tratta di una ulteriore opportunità per migliorare gli spazi pubblici

Presentato il progetto di riqualificazione di Piazzetta De Giorgi. “Nei prossimi giorni sarà approvato -annuncia il sindaco Enzo Guida - questo intervento, che rappresenta una ulteriore opportunità per migliorare gli spazi pubblici. È anche un modo per rendere più accogliente l’ingresso del paese”.

Si è giunti a questo elaborato, mediante un concorso di progettazione a procedura aperta in due fasi. L’ente ha partecipato all’avviso pubblico per la concessione di contributi, per la promozione della qualità dell’architettura, da parte della Regione Campania, ottenendo il relativo finanziamento. Al termine della procedura è risultata vincitore la società Omnia Tre Srl di Ardea.

"Questo progetto non è solo un intervento di restyling, ma un vero e proprio investimento nel futuro della nostra città. Grazie al finanziamento regionale che copre il 70% dei costi di progettazione, possiamo finalmente dare vita a un'area che sarà un punto di incontro per famiglie, giovani e anziani".

La riqualificazione di Piazzetta De Giorgi prevede la creazione di spazi verdi, aree gioco per i bambini e zone di sosta per favorire la socializzazione.

"Vogliamo che questo luogo diventi un simbolo di comunità, dove le persone possano ritrovarsi, condividere momenti e vivere esperienze significative" ha aggiunto il sindaco.

Inoltre, il progetto mira a migliorare l'illuminazione e la sicurezza della piazzetta, rendendola un luogo fruibile anche nelle ore serali.