Cesa: lanciato il nuovo portale dei servizi sociali Una piattaforma digitale innovativa per i cittadini

Il comune di Cesa inaugura ufficialmente il "Portale dei Servizi sociali", una piattaforma digitale innovativa che permetterà ai cittadini di accedere in modo semplice, veloce e sicuro a numerosi servizi comunali, riducendo i tempi di attesa e semplificando le procedure amministrative.

Attraverso il nuovo portale, i cittadini potranno inviare moduli online, prenotare appuntamenti, monitorare lo stato delle proprie pratiche e scaricare certificati e documenti ufficiali.

Per utilizzare il Portale è possibile registrarsi, con identificazione, presso gli uffici comunali, per poi utilizzarlo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Non sono tenuti alla registrazione coloro che fanno parte dell’elenco dei beneficiari del banco alimentare e coloro che hanno partecipato al censimento delle persone affette da disabilità, che sono già inserite sul portale.

Inoltre, tra i servizi previsti, vi è anche la possibilità di ricevere Sms per le novità in materia di servizi sociali.

Con questo progetto, l'amministrazione comunale intende facilitare la relazione tra cittadini e istituzioni, garantendo un accesso più rapido ed efficiente ai servizi essenziali.

"Con il lancio di questo Portale– dichiara il sindaco Enzo Guida - compiamo un importante passo verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Vogliamo offrire ai cittadini strumenti moderni che semplifichino l'accesso ai servizi, migliorando l'efficienza e riducendo i tempi di attesa. Questo progetto rappresenta il nostro impegno concreto per una Cesa sempre più innovativa e vicina alle esigenze della comunità."

Per questo il vicesindaco Giusy Guarino, assessore alle politiche sociali ed alla digitalizzazione, afferma che - “partendo proprio dai servizi sociali, lo scopo è quello di predisporre delle soluzioni digitali che consentano al cittadino di avere, su una piattaforma, la disponibilità dei bandi, della documentazione, l’opportunità di caricare documenti, di essere avvisati una volta censiti, in caso di iniziative cui è potenzialmente interessato”.