Maddaloni: ecco un esempio di corretta alimentazione L'esempio degli alunni del plesso De Nicola

"Complimenti ai ragazzi della II C del plesso De Nicola di Maddaloni per essere riusciti a conquistare un premio prestigioso, ma soprattutto complimenti per aver avuto la capacità di lanciare un messaggio positivo ai loro coetanei. Avere giusti stili di vita a tavola aiuta a prevenire tante patologie e tanti disturbi.

Un plauso va al corpo docente che ha sensibilizzato i ragazzi su questo tema così importanti e alla dirigente Rosa Suppa che ha voluto che nella sua scuola si affrontasse il discorso della corretta alimentazione. Come Regione abbiamo destinato maggiori risorse ad iniziative di prevenzione e cura dei disturbi alimentari. Testimonial giovani come questi studenti aiutano certamente quelle ragazze e quei ragazzi che hanno delle difficoltà ad avere il giusto approccio rispetto al cibo".

Lo dichiara il consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo a margine della manifestazione di questa mattina in cui sono stati premiati gli studenti vincitori del concorso Switch to Healthy XVI edizione promosso dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.