Cesa: concluso il censimento delle persone con disabilità Ben 42 persone hanno risposto all’avviso pubblico per raccogliere le domande

Completato il censimento delle persone in condizioni di disabilità. L’iniziativa è stata portata avanti dall’Ufficio del garante dei diritti delle persone con disabilità Enza Bortone, con il supporto dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’assessorato ai servizi sociali retto dal vicesindaco Giusy Guarino. Ben 42 persone hanno risposto all’avviso pubblico per raccogliere le domande.

Il censimento è servito a costruire una banca dati aggiornata, per capire meglio i bisogni e programmare interventi mirati, migliorando l’assistenza e la qualità della vita per le persone con disabilità.

«Abbiamo ritenuto doveroso avviare questo censimento al fine di acquisire una conoscenza puntuale e documentata delle condizioni delle persone con disabilità grave presenti sul territorio comunale. - ha dichiarato il vicesindaco Guarino - Si tratta di un’azione strategica, che consente all’Amministrazione di pianificare con maggiore efficacia interventi mirati, ottimizzando le risorse disponibili e garantendo il rispetto dei principi di equità e inclusione sociale.»

Il sindaco Enzo Guida ha, poi, aggiunto: "In un contesto normativo che riconosce il diritto all’assistenza e alla piena partecipazione delle persone con disabilità, era necessario dotarsi di strumenti concreti per tradurre tali diritti in azioni amministrative. Con questa rilevazione abbiamo voluto affermare, ancora una volta, che nessuno deve restare indietro, e che il Comune intende svolgere un ruolo attivo nella tutela delle fragilità".

Il comune ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato e collaborato, con la certezza che da questo lavoro potranno nascere azioni concrete per rendere Cesa un posto più giusto e attento ai bisogni di tutti.