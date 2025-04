Santa Maria Capua Vetere: ritorna la "sgambettata" per gli amanti del cammino Lo slogan: "Vivi l'età" con un invito a praticare il movimento fisico per favorire la longevità

Ritorna puntuale come ogni anno il tradizionale appuntamento della sgambettata a Santa Maria Capua Vetere organizzata dalla federazione italiana camminatori cportivi presieduta da Fiorentino La Greca.

Si tratta di una manifestazione ludico-sportiva non competitiva, dedicata completamente agli amanti del cammino, a cui possono partecipare tutti.

Il consolidato evento, giunto alla sesta edizione, si svolgerà domenica 27 Aprile 2025 con partenza alle ore 8,30 dal Parco Urbano in Via dei Romani, alle spalle dell'Anfiteatro Campano. Le distanze previste, tra cui scegliere, sono tre: 6 km-12 km-21 km.

Uno dei temi caratterizzanti la manifestazione di quest'anno è "Vivi l'ètà" un invito a praticare il movimento fisico per favorire longevità, vitalità e benessere personale.

Un altro focus è incentrato sulla ormai classica e attesa T-shirt d'autore, realizzata in esclusiva per questa edizione da uno studente del liceo artistico della città, che rappresenta una fortissima motivazione alla scoperta del percorso personale da intraprendere sia in una attività sportiva sia durante il cammino di vita di ognuno di noi, e che sarà consegnata a tutti i partecipanti insieme al pacco gara.

In concomitanza con lo svolgimento della sbambettata, il 27 aprile vi è la giornata conclusiva della manifestazione Appia week dedicata, in quest’anno giubilare, all'accoglienza, e presso il parco urbano la Fics accoglierà i ciclisti che partecipano alla staffetta che celebra la Via Appia: gli amici in bici "Bruno Della Valle" di San Tammaro e del Normanni Team di Aversa che partiranno per raggiungere Benevento e quelli dell’associazione Cosmos di Minturno che arrivano da Roma.

La manifestazione, che vedrà la presenza dalla speaker Anna Nargiso, si svolge sotto l'egida dell'Asi (associazioni sportive e sociali italiane), Coni, fondazione sport city e sport e salute, e gode del patrocinio del comune di Santa Maria Capua Vetere, della Provincia di Caserta e della Regione Campania.

Le iscrizioni possono essere effettuate on line sul sito http://www.camminatorisportivi.it/la-sgambettata/ e a Santa Maria Capua Vetere presso Busico Serramenti in Via Galatina 230.