Cesa: il comune celebra la festa della liberazione

In occasione dell’80° anniversario della liberazione, il comune di Cesa, in collaborazione con l’Anpi circolo d Cesa “Nicola Verde” e numerose realtà associative del territorio, ha organizzato per venerdì 25 aprile 2025 una serie di iniziative commemorative per onorare la memoria dei caduti e riaffermare i valori fondanti della democrazia e della libertà.

Il programma prevede alle ore 10 l’inaugurazione di Via Antonio Oliva, medaglia di bronzo al valor militare.

Il sindaco Enzo Guida, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, scoprirà la nuova targa. Antonio Oliva era nato il 14 gennaio 1890 da Oliva Nicola e Marino Angela Maria e deceduto nei pressi di Valfonda 8.10.1915. Il riconoscimento avvenne nel 2015, con la consegna agli eredi della medaglia al Valor Militare da parte del Ministero della Difesa. Oliva era soldato del reggimento bersaglieri con n. 31086 di Matricola e perse la vita in guerra. Questa intitolazione vuole essere un gesto di rispetto e riconoscimento

Alle ore 10.30, partirà un corteo da Piazza De Michele, per dirigersi in piazza De Gasperi, dove ci sarà la deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai Caduti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il forum giovani Cesa, l’associazione nazionale reduci e combattenti, Cesarinasce, associazione Vinci, Generale Buona Vita social club, Royal Club, Azione cattolica, associazione casa del sole, cacciatori punto zero, pro loco, associazione Maria Santissima del Rosario, associazione Maria santissima dell’Arco, comitato di quartiere onlus.

La benedizione della corona per i caduti sarà benedetta dal parroco don Giuseppe Schiavone ed è previsto l’intervento di Luigi Alma, presidente del circolo Anpi di Cesa.

"Sarà una cerimonia sobria, come è stato chiesto dalla prefettura e nel rispetto del lutto nazionale – sottolinea il sindaco Guida - ma celebreremo questo anniversario, rendendo omaggio a tutti coloro che, con coraggio e sacrificio, hanno combattuto contro l’oppressione per restituire all’Italia dignità, libertà e democrazia. La memoria è un dovere civile, soprattutto oggi, in un tempo in cui la pace non può più essere data per scontata. Cesa partecipa con orgoglio a questa giornata che unisce tutte le generazioni nella gratitudine e nell’impegno verso un futuro più giusto e libero".