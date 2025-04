Cesa: in consiglio la gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità Convocazione dell'assise comunale per domani 30 aprile

Si tratta di una seduta ordinaria in quanto, in discussione, vi è l’approvazione del endiconto di gestione per l’anno 2024.

Il conto consuntivo si è chiuso con un avanzo di amministrazione ed una quota importante per gli investimenti.

Ma non è solo questo il punto all’ordine del giorno della seduta convocata dal presidente Domenico Mangiacapra.

Prevista la discussione in merito ad un riconoscimento di debiti fuori bilancio e ad alcune ratifiche di variazioni di bilancio operate, in via di urgenza, dalla giunta. Sarà trattata l’approvazione di una convenzione urbanistica per la realizzazione di interventi privati, nell’ambito dei piani attuativi del puc. Altro argomento di rilievo è l’approvazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

Prevista la discussione in merito ad una proposta di modifica del regolamento tari, per aumentare la percentuale di sconto per quanti effettueranno il compostaggio domestico. Infine, sarà proposta l’approvazione di un nuovo regolamento per la gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.