Alvignano e il palio delle contrade: ecco chi ha vinto L’appuntamento, giunto alla terza edizione, si è tenuto in piazza Notarpaoli

Piazza Notarpaoli esplode di energia. È qui, tra le luci e Lo stupore della folla, che la Contrada della Volpe si conferma regina del Palio delle Contrade Alvignanesi, vincendo per il secondo anno consecutivo con "The Millionaire".

Una serata ricca di emozioni, dove il cinema ha preso vita tra coreografie mozzafiato, costumi da Oscar e un pubblico in visibilio.

Le contrade hanno portato in scena pellicole indimenticabili: l’Aquila con Mary Poppins e il suo volo magico, il Lupo tra le note travolgenti de La Febbre del Sabato Sera, la Gazzella nella potenza epica de Il Gladiatore, l’Istrice nel mondo zuccheroso di Wonka, lo Giaguaro nello spettacolo sfavillante di The Greatest Showman e la Volpe con l'emozionante ascesa di The Millionaire. Si è esibita, ma fuori gara, anche la Contrada dello Scorpione con Mamma mia.

La giuria - presieduta dalla giornalista Francesca Nardi e composta da M° Carlo Di Cerbo, l’attore Gaetano Cacace e il produttore cinematografico Gianni Scirocco – ha decretato il successo della Volpe, premiando originalità, impatto scenico e coinvolgimento e riconosciuto la creatività e il talento di tutti. Condotta da Federica Landolfi e animata dai ritmi di DJ Raf, la serata è stata un mix perfetto di adrenalina, gusto e tradizione. Un momento di comunità, con un ricordo commosso per Papa Francesco e Luca De Cristofaro recentemente scomparso, simbolo dello spirito associativo alvignanese e membro della Contrada dell’Aquila.

“Siamo sempre più certi che questa manifestazione possa attrarre e coinvolgere sempre più persone e diventare un appuntamento fisso nel territorio - ammettono gli organizzatori tirando le somme dell'evento e dopo un periodo intenso di allestimento e di preparazione - Il Palio non è solo una gara: è una promessa.

Quella di ritrovarci, ogni anno, a scrivere insieme un nuovo capitolo di socialità ed allegria intrecciando generazioni diverse attraverso il linguaggio universale dello spettacolo, della musica e del cinema” Appuntamento al prossimo anno!