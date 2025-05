Campania: oltre 1.000 studenti e volontari in azione per l’ambiente Plastic Free in spiaggia alla foce dei Regi Lagni con ragazze e ragazzi di 12 istituti scolastici

Venerdì 9 maggio, dalle ore 9:30, il litorale di Castel Volturno, in provincia di Caserta, nei pressi della foce dei Regi Lagni, sarà protagonista di una straordinaria giornata di impegno ambientale e cittadinanza attiva. Un’onda blu di mille persone tra studenti e volontari si ritroverà per partecipare a un grande evento di raccolta rifiuti promosso da Plastic Free Onlus, l’associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di plastica.

L’iniziativa, organizzata da Francesco Gallina, referente regionale di Plastic Free Campania, in collaborazione con Laura Lombardi, referente provinciale Caserta, Silvana Cantone, referente provinciale Napoli e Bruno Marfè, referente comunale di Castel Volturno, coinvolgerà ben 12 istituti scolastici provenienti da Pomigliano d'Arco, Casalnuovo, Cesa, Saviano e Castel Volturno.

“Stiamo lavorando a questa giornata da mesi - dichiara Francesco Gallina - e vedere così tanti ragazzi mobilitarsi per una gita-raccolta con un gesto concreto a favore dell’ambiente è la più grande risposta all’indifferenza.

Siamo felici di poter replicare l’intervento del 2022, quando grazie a un’analoga iniziativa le tartarughe Caretta-Caretta sono tornate a nidificare qui dopo 40 anni. Questi luoghi meritano attenzione, rispetto e cura”.

L’area interessata sarà la spiaggia libera nei pressi dei Regi Lagni, un sistema idraulico secolare che oggi versa in gravi condizioni ambientali a causa dell’inquinamento diffuso. “L'obiettivo – prosegue Gallina – è duplice: bonificare un tratto critico del litorale domizio e far comprendere ai ragazzi quanto sia urgente e necessario tutelare ciò che ci circonda. L'educazione ambientale parte dal fare”.

La giornata prevede l’arrivo dei pullman con gli studenti alle ore 9:30, l’inizio della raccolta alle ore 10:00 per circa due ore, con successivi momenti di socializzazione, riflessione e intrattenimento musicale a cura degli studenti del Liceo Matilde Serao di Pomigliano d’Arco. Non mancheranno ospiti speciali, tra cui DJ Edoardo Cutropia, e uno spazio dedicato alle interviste per web radio e canali scolastici. Ai ragazzi sarà consentito pranzare al sacco direttamente in spiaggia, grazie all’ospitalità del Lido Flava Beach, che offrirà supporto logistico e parcheggio.

“Ringrazio di cuore tutti gli istituti che hanno aderito – conclude Gallina –. Questa è una raccolta simbolica e concreta insieme: un’azione di pulizia e rigenerazione ambientale, ma anche un potente messaggio di speranza, responsabilità e partecipazione”. L'iniziativa sarà supportata anche da artisti emergenti, dalla squadra di referenti Plastic Free e da tante realtà che credono in un futuro più pulito e inclusivo. Perché la vera rivoluzione ecologica parte da chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte.



Questi i 12 istituti scolastici coinvolti:

I. I. S. S. Giancarlo Siani Casalnuovo di Napoli , I. T. I. Eugenio Barsanti Pomigliano d'Arco , Liceo Matilde Serao Pomigliano d'Arco , Liceo Scientifico e delle Scienze Umane S. Cantone Pomigliano d'Arco

I. C. D'Acquisto Leone Pomigliano d'Arco, I. C. Catullo Sulmona Salesiane Pomigliano d'Arco , Ic Castel Volturno Villaggio Coppola - Pinetamare, Istituto Comprensivo Statale "G. Garibaldi" di Castel Volturno

Isis Vincenzo Corrado Castel Volturno Via Mazzini 25 Castel Volturno, I. C. Cesa plesso F. Bagno via Turati 2 Cesa, I. C. Castel Volturno Centro, I S Rita Levi Montalcini-Ferraris Saviano.