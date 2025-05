Cellole: incontro pubblico con il magistrato Catello Maresca Presentazione del libro "Il Genio di Giovanni Falcone Prima il dovere"

A Cellole è lieto incontro pubblico con il magistrato Catello Maresca. L’8 maggio 2025 alle ore 17.30 presenterà il suo nuovo libro “Il Genio di Giovanni Falcone, prima il dovere” presso l’aula consiliare L. Montecuollo del Municipio di Cellole.



L'evento si preannuncia come un'occasione importante per discutere della figura di Giovanni Falcone e del suo contributo alla lotta contro la mafia.



"Il magistrato Catello Maresca è un testimone importante della nostra storia recente, Uomo di Stato che catturò Michele Zagaria, esempio per la comunità, nonché nostro concittadino onorario - dichiara il sindaco di Cellole Guido Di Leone - È sempre un onore ospitarlo nella nostra Città e di poter discutere con lui delle tematiche che affronta nei suoi libri, derivanti del resto dal suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata".



L'incontro sarà aperto al pubblico e sarà un'occasione per riflettere sull'importanza dei valori umani, della legalità e della lotta contro la criminalità organizzata.