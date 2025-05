Cellole dice addio ai contanti: al comune arriva il pos La tecnologia consentirà di saldare le spese in modo semplice e immediato

Il comune di Cellole ha recentemente adottato una soluzione innovativa per facilitare i pagamenti digitali dei cittadini. Grazie all’iniziativa infatti sono stati installati 4 Smart POS PagoPA, che consentirà di gestire in modo rapido e sicuro i pagamenti.

In particolare, questa tecnologia consentirà di saldare le spese in modo semplice e immediato, utilizzando diverse modalità di pagamento come Bancomat, carte di credito, PostePay e carte per il reddito di cittadinanza. Questo garantirà non solo una maggiore efficienza, ma anche una trasparenza totale nella gestione dei flussi economici, permettendo di ridurre i tempi di attesa agli sportelli.

Con questa iniziativa supportata da Asmel, il Comune di Cellole conferma il proprio impegno verso la digitalizzazione e l'efficienza dei servizi amministrativi locali, a vantaggio di tutta la comunità.