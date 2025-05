Parete sicura: una giornata dedicata alla sicurezza stradale Biagio Ciaramella: "Così dovrebbero fare tutti comuni di tutta Italia"

Dopo Cesa, Casapesenna, Carinaro, anche Parete dedicherà una panchina a tutte le vittime della strada.

Si terrà domenica 25 maggio la manifestazione “Parete Sicura”, un’importante iniziativa di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale rivolta a tutta la cittadinanza, con un’attenzione particolare ai giovani.

L’evento è promosso dall’Associazione “Noi per Parete”, con la collaborazione di tre importanti realtà impegnate da anni nella tutela delle vittime della strada:

l’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv, rappresentata dalla presidente Elena Ronzullo e dalla vicepresidente Rosa Di Bernardo, l’Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv e l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ODV, entrambe rappresentate dal vicepresidente Biagio Ciaramella.

Parteciperà anche la presidente di assovoce, Elena Pera, che con la sua presenza rafforza il valore dell’evento come momento di unione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del comune di Parete, a testimonianza della piena condivisione degli obiettivi civici ed educativi che l’evento si propone di raggiungere.

Il programma della giornata prevede momenti di riflessione, memoria e coinvolgimento attivo della cittadinanza. Alle 9:30 si apriranno le iscrizioni per il Corteo di Auto e Moto d’Epoca, che attraverserà le vie principali del paese con partenza e arrivo in via Giorgio Amendola. La partecipazione al corteo sarà gratuita per tutti i possessori di veicoli storici, e sarà offerta la colazione da parte degli organizzatori come gesto di accoglienza e ringraziamento.

Alle 11:00 è prevista una sosta presso la Parrocchia San Pietro Apostolo per la benedizione dei partecipanti da parte del parroco. Alle 11:45 si terrà l’inaugurazione della panchina commemorativa dedicata alle vittime della strada presso la Villa Comunale, seguita dai saluti istituzionali e da un momento di ristoro per tutti i partecipanti.

Tra i protagonisti del corteo anche i motoclub Automotoclub Storico Normanno e Mastrone Free Bikers, la cui partecipazione contribuisce a rafforzare il messaggio di solidarietà e consapevolezza condiviso dalla manifestazione.

Il presidente dell’Associazione “Noi per Parete”, Alessandro Afratellanza, ha dichiarato:

“Con Parete sicura vogliamo accendere i riflettori su un tema che riguarda tutti, soprattutto i giovani. Ogni giorno le nostre strade raccontano storie tragiche. La prevenzione parte dalla consapevolezza e dal rispetto delle regole. Ringraziamo tutte le associazioni che hanno accettato di condividere con noi questo impegno e il Comune per il sostegno concreto.”

Anche Michele Falco, capogruppo di maggioranza del Comune di Parete, ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento:

“L’amministrazione comunale sostiene con convinzione Parete sicura. La sicurezza stradale è un tema centrale per il benessere della nostra comunità. Questa manifestazione rappresenta un messaggio forte e necessario, soprattutto per le nuove generazioni: il rispetto delle regole salva vite.”

“Parete Sicura” sarà dunque una giornata all’insegna dell’impegno civile, della memoria e della sensibilizzazione, con l’obiettivo di costruire insieme una comunità più attenta, responsabile e sicura. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che, con la loro partecipazione e il loro sostegno, contribuiscono a diffondere un importante messaggio di responsabilità e tutela della vita, unendo le forze per una strada più sicura per tutti".