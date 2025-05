Maddaloni, Tu donna 2025: "Con Maria nelle nostre famiglie" Arte, storia e cultura ricordando il Vescovo Pietro Farina e don Pietro De Felice

Il Ciclo “Tu Donna”, come da tradizione, è ideato, programmato e realizzato dall’Associazione “A. Barchetta” Odv diretta dal maestro Antonio Barchetta e il cui nome e ispirazione si devono al compianto Vescovo Pietro Farina. Inoltre, è vivo e forte il ricordo in questa ricorrenza anche di Pietro De Felice, prematuramente scomparso, che era particolarmente affezionato a questo appuntamento.

Per la cronaca si ricorda che il Ciclo “Tu Donna”, nato nel 2003, dedica un mese di attività, per l’appunto quello di maggio, dedica alla Donna per eccellenza ovvero Maria, Madre del Redentore.

La programmazione “Tu Donna” nasce anche in omaggio alla N.D. Giovanna Petrella, moglie del Maestro Antonio Barchetta, di cui quest’anno ricorre il 23 esimo anno dalla morte.

La serie di fortunati appuntamenti gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del Comune di Maddaloni e della Pro Loco di Maddaloni.

Il ciclo di eventi, giunto con il 2025 alla sua ventitreesima edizione, nel tempo ha goduto della collaborazione e patrocini del Ministero dei beni culturali e del turismo - Polo Museale della Campania – Museo archeologico nazionale Calatia, del Museo Civico di Maddaloni, dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli e non solo, del Fai - Fondo Ambiente Italiano e altre istituzioni pubbliche e private.

Presso la Congrega di San Giovanni Battista in Maddaloni il Maestro Antonio Barchetta, con la storica voce recitante del sodalizio Luca Ugo Tramontano, ha presentato il cartellone di eventi.

Ha aperto il programma la “Mostra -Installazione” “Una sposa per Casanova” dell’Artista maddalonese Argentina Verderame con foto del Maestro fotografo Luca Zanon e la visita alla “Maddaloni sotterranea” con l’accesso e la presentazione dei luoghi della famosa e storica “Cantina di Cuoppolo”.

L’appuntamento più importante del ciclo ci sarà domenica 18 maggio 2025 dalle ore 19 presso la chiesa della Santissima Annunziata di Maddaloni con il titolo “Maria nelle nostre Famiglie”. Ci sarà una solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da Padre Andrea L’Afflitto, Superiore dei Carmelitani Scalzi di Maddaloni.

L’esecuzione è a cura del Coro e dell’Orchestra dell’Associazione Barchetta sotto la Direzione del Maestro Antonio Barchetta.

Nel corso della serata verrà ricordato sia il compianto Vescovo maddalonese Pietro Farina, al quale si deve il titolo dell’evento del 18 maggio, sia Mons. Pietro De Felice tanto affezionato a questo evento al punto da prendervi parte ogni anno.

Intanto dal giorno 11 al giorno 13 maggio l’Associazione “A. Barchetta” ODV ha animato gli eventi del ventesimo anniversario dell’apertura della Confraternita di Santa Maria del Soccorso di Maddaloni.

Altro appuntamento importante in programma è previsto sabato 24 maggio 2025 alle ore 19 presso la chiesa di Santa margherita in occasione dei 200 anni dei festeggiamenti della Madonna della Modestia che nella chiesa si venera per il tramite di un antico simulacro. Per l’occasione ci sarà un concerto per soli, coro e orchestra dal titolo “Tu, O Donna della Modestia”.

Il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell’Associazione “A. Barchetta” ODV, il pubblico che interverrà alle manifestazioni del sodalizio o per ragioni varie seguono le stesse per il tramite del canale YouTube le manifestazioni, invitandolo ad iscriversi allo stesso, gli Enti Locali Patrocinati, tutti quanti a diverso titolo rendono fattibile queste iniziative, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell’Associazione.

Il Maestro Antonio Barchetta a nome proprio e dell’Associazione “A. Barchetta” ODV augura un buon mese di Maggio agli associati, al pubblico degli eventi e ai referenti della stampa.