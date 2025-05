Cellole: nuovo mezzo di trasporto per i ragazzi del centro insieme Un ulteriore passo avanti nella politica di sostegno ai servizi sociali

Il comune di Cellole ha inaugurato e consegnato ai ragazzi del Centro Insieme un nuovo mezzo di trasporto, un pulmino che li accompagnerà nelle loro giornate e sarà inoltre utilizzato per servizi in favore della comunità.



"Questo nuovo mezzo di trasporto rappresenta un importante investimento per il nostro Comune e rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra politica di sostegno ai servizi sociali. - dichiara il sindaco di Cellole Guido Di Leone - Siamo felici di poter sostenere i servizi indispensabili per i nostri ragazzi e di poter offrire loro nuove opportunità di crescita e sviluppo. La felicità dei ragazzi nel vedere il loro nuovo pulmino è stata la ricompensa ai nostri sacrifici".



Il nuovo mezzo di trasporto è stato acquistato su proposta dell'Assessore alle politiche sociali Marchegiano di concerto con il sindaco Di Leone.

Il comune di Cellole continua a investire nel benessere dei propri cittadini e a migliorare i servizi offerti alla comunità