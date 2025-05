Insieme per l'ambiente: raccolti oltre 50 kg di rifiuti a San Prisco L'iniziativa del Comune in difesa dell'ambiente e del decoro urbano

5 sacchi di rifiuti per oltre 50 kg raccolti da 105 volontari. Ecco i numeri della tappa “Insieme a te per l’ambiente”, tenutasi a San Prisco.

Una giornata - organizzata con il patrocinio del Comune di San Prisco - dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano.

All’attività di riqualificazione, che ha interessato l’area di via Nazionale Appia, hanno preso parte i dipendenti dei ristoranti McDonald’s di San Prisco, Caserta, Caianello, Marcianise, Maddaloni e Capodrise.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente.

Le giornate “Insieme a te per l'ambiente" si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dai suoi ristoranti in termini di packaging, raccolta differenziata e riciclo. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta, la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti e un nuovo progetto di economia circolare che permette di recuperare la maggior parte degli oli di frittura utilizzati nelle cucine dei ristoranti per produrre biocarburante con cui alimentare la flotta che gestisce le consegne.