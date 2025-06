Dragoni Aci Village, sicurezza stradale: polizia in campo Una giornata formativa e divulgativa

Si è svolta sabato, a Dragoni, la manifestazione "Dragoni Aci Village". Una giornata formativa e divulgativa sul tema della sicurezza stradale, rivolta, soprattutto, ai giovani del territorio presenti in gran numero alla manifestazione.

La polizia ed in particolare il compartimanto della polizia stradale quale riferimento istituzionale per la legalità e la prevenzione, ha preso parte all’evento prevedendo numerose attività, che hanno coinvolto le scolaresche, come corsi di giuda sicura e simulazioni varie.