Centro storico di Cellole: un nuovo volto per la città Il borgo antico completamente riqualificato e valorizzato

Il comune di Cellole ha consegnato alla città un nuovo centro storico, completamente riqualificato e valorizzato.

Cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità e dei cittadini. Il progetto di riqualificazione ha previsto la realizzazione di importanti interventi, tra cui:

Nuova illuminazione pubblica, piantumazione di numerose piante e fiori, nuovi arredi urbani, restauro e funzionalità dell'orologio del campanile, ripristino del suono delle campane dello storico campanile, riqualificazione dell’intera villetta di Santa Lucia con nuovi arredi urbani, ricche aiuole e una bellissima fontana, restauro e riqualificazione del giardino della rimembranza, installazione della segnaletica stradale per i luoghi di interesse culturale, installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza



"Questo progetto è stato possibile grazie alla collaborazione e alla dedizione di tutta la mia squadra, ed in particolare del mio vice nonché assessore ai lavori pubblici Giovanni Iovino, con cui stiamo cambiando radicalmente il volto della nostra Città” - dichiara il sindaco di Cellole Guido Di Leone - “Siamo orgogliosi di poter consegnare alla Città un centro storico che è finalmente motivo di vanto e orgoglio per tutti noi".