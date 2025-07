Aversa: la corsa del ricordo degli esuli Giuliani, Fiumani e Dalmati Appuntamento domenica 6 luglio alle 8.30 al parco Salvino Pozzi

Si terrà domenica 6 luglio con partenza alle ore 08.30 in via Roma presso il parco Salvino Pozzi la tappa campana 2025 della corsa del ricordo, manifestazione podistica organizzata e promossa, da Asi con la collaborazione dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia in ricordo degli esuli Giuliani, Fiumani e Dalmati.

La scelta della sede cade, per il secondo anno consecutivo, sulla città normanna, sede di uno dei campi profughi più grandi del Mezzogiorno e che accolse, nel dopoguerra, più di cinquemila italiani provenienti non solo dal confine orientale ma da tutte le terre d’oltremare.

L'edizione di Aversa

Con una lunghezza di poco più 10Km, la Corsa del Ricordo ad Aversa si snoda nel centro cittadino realizzando tre giri di un circuito che, a partire dall’interno del parco Pozzi, toccherà le aree nelle sue immediate vicinanze.

La gara, presente nel circuito regionale Fidal

E' stata organizzata dal Comitato Regionale Asi della Campania e dall’Asd Asi Polisportiva Bellona con il patrocinio della Città di Aversa, della Provincia di Caserta, della Regione Campania, del Comitato Regionale Coni della Campania, della Fidal Campania e del Comitato Provinciale di Caserta dell’Ansmes.

«Organizzata la prima volta nel quartiere Giuliano-Dalmata di Roma, la Corsa del Ricordo diviene, ogni anno, in circuito sempre più grande – spiega Sandro Giorgi, responsabile nazionale Asi del settore atletica leggera – che punta a toccare tutte le città italiane dove ha avuto sede un campo profughi giuliano. Quest’anno si conferma tra le tappe nazionali anche la Campania, significativamente con la città di Aversa che ospitò uno dei campi più grandi del Mezzogiorno d’Italia».

«Aversa è, ancora una volta, la tappa ufficiale della Corsa del Ricordo in Campania - commenta Nicola Scaringi, presidente regionale Asi Campania - ed è per noi significativo essere proprio qui dove gli esuli furono accolti da una popolazione per nulla ostile ed, anzi, attenta ai bisogni di molti. Tantissimi portano ancora Aversa nel cuore, così come gli aversani conservano un amorevole ricordo di quanti sono passati da qui o hanno scelto di mettervi radici».

Iscrizioni alla gara

Sarà possibile iscriversi alla gara (con un contributo di 10€) online fino alle ore 12.00 di giovedì 3 luglio attraverso il portale Endu (https://www.endu.net/it/events/corsa-del-ricordo-aversa/) oppure direttamente domenica entro la partenza della gara presso il parco Salvino Pozzi ad Aversa. Per dettagli e informazioni è possibile contattare il 338.8416182 o il 338.3737129.