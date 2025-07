Solenne riapertura della chiesa di Santa Maria del Carmine dopo 40 anni Accade a Maddaloni in provincia di Caserta

Il recupero della memoria non solo nel ricordo, nella musica, nella documentazione ma anche nelle opere è obiettivo dell’Associazione A. Barchetta Odv.

Il sodalizio maddalonese ha già dimostrato, con il recupero della Pala d’Altare della Congrega di San Giovanni Battista di Maddaloni l’impegno nella salvaguardia, restauro e offerta alla comunità della bellezza recuperata delle opere artistiche e architettoniche locali.

In questo quadro s’inserisce l’appuntamento del 16 luglio 2025 dedicato alla Madonna del Carmine e data della riapertura della seicentesca chiesa di via Roma di patronato laicale e privato che è stata donata dagli eredi Cerreto e familiari all’Associazione A. Barchetta Odv.

La chiesa, dunque, riapre dopo circa quarant’anni e dopo tanti interventi, alcuni negativi come il susseguirsi di furti e altri positivi come il ripristino del tetto qualche anno fa.

Nell’insieme lo scenario che si è ritrovato il Maestro Antonio Barchetta, fautore di questa donazione su cui si è focalizzato da qualche anno a questa parte, non è stato dei più felici.

Ad oggi, fatto l’opera di pulizia è iniziata quella di sistemazione, grazie anche a volontari e imprenditori che hanno fornito i primari contributi. Ora resta l’opera di restauro vero e proprio per il quale pubblico e privato dovranno poter contribuire alla riscoperta e alla restituzione alla città di questo luogo.

Il racconto storico della chiesa è stato proposto qualche anno fa dalla brillante penna di Dora Barletta che ha scritto circa dieci anni fa il libro “Santa Maria del Carmelo” a cui si rimanda per l’inquadramento storico e le vicende del costruttore benefattore Giacinto Tennerello nel 1679.

Mercoledì 16 luglio 2025 alle ore 18 in via Roma 187 tutta la comunità è invitata ad assistere a questo evento nel corso del quale si inaugurerà anche una riproduzione dell’immagine della Madonna sull’altare come è stato possibile recuperare da antiche foto. Inoltre, il Maestro Antonio Barchetta ha preannunciato un dono agli intervenuti.

L’evento, presentato dalla voce storica del sodalizio Luca Ugo Tramontano, inizierà con i saluti istituzionali di don Edoardo Santo (parroco e competente per la parte religiosa canonica della chiesa in accordo con la Diocesi di Caserta), del Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e del consigliere regionale Enzo Santangelo. Saranno tante altre le autorità presenti.

Il luogo riaperto alla città dal Maestro Antonio Barchetta sarà disponibile per eventi culturali e da qui, nella data di riapertura, ci sarà un momento musicale col Coro dell'associazione e con la partecipazione straordinaria dei Tenori Angelo e Vincenzo Casertano, Alfonso Palmiero, dei soprano Marilena D'Alessio e Marisa Caccavale. Dirige Antonio Barchetta.

Saranno presenti gli eredi Cerreto che hanno donato la chiesa all'Associazione Barchetta Odv.

La chiesa sarà visitabile fino alle ore 21.00 del 16 luglio e a seguire verranno date indicazioni di giorni e orari per la visita.

Ulteriori informazioni sull’iniziativa del sodalizio Barchetta si presenti nel Gruppo Social e nella Pagina Social.

Il Maestro Antonio Barchetta, ringrazia a nome proprio e dell’Associazione “A. Barchetta” ODV, il pubblico che interverrà alla manifestazione del sodalizio, gli Enti Locali Patrocinati, tutti quanti a diverso titolo rendono fattibile questa iniziativa, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell’Associazione.