Danilo Talento: "Lascio il Movimento 5 Stelle per aderire al Gruppo Misto" "Ecco le motivazioni della mia scelta politica"

"Con grande dispiacere e sofferenza comunico la mia decisione di uscire dal Movimento 5 stelle nelle cui fila sono stato eletto alle elezioni amministrative di Santa Maria Capua Vetere del 2021- ha dichiarato il consigliere comunale Danilo Talento - fin dal giorno successivo all’insediamento in Consiglio Comunale ho sempre lavorato nell’interesse esclusivo della città e del Movimento 5 stelle, ancorando il mio agire politico ai suoi principi fondatori, legalità e trasparenza.

Mi sono fatto portavoce di numerose istanze dei cittadini. Tante sono state le proposte portate in Consiglio Comunale afferenti diversi settori, dal decoro urbano alla tutela all’ambiente, passando ai temi sociali, sanitari, della legalità e trasparenza, molte delle quali sono state approvate e realizzate, senza dimenticare le diverse iniziative organizzate in città sotto il simbolo M5S. Ringrazio, pertanto, il Movimento per avermi dato la possibilità di candidarmi alle elezioni amministrative del 2021 e di essere eletto a soli 27 anni in consiglio comunale, nonché tutti coloro, rappresentanti istituzionali, attivisti e simpatizzanti, che ho incontrato sul mio cammino in questi quattro anni, a partire dal candidato sindaco per il quale mi sono impegnato.

La scelta, tuttavia, scaturisce dalla constatazione, ormai purtroppo definitiva, dell’impraticabilità politica venutasi a creare per me negli ultimi due anni; un isolamento politico da me non voluto ma purtroppo consolidatosi che ad oggi mi rende particolarmente complesso affrontare i temi che sono il fondamento del mio impegno politico e nei quali mi sono sempre riconosciuto - prosegue il Consigliere Talento- La politica necessita di un gioco di squadra per dare efficacia alla propria azione e pertanto mi si impone di porre fine a questa fase di isolamento; su questi temi ho trovato una convergenza in queste settimane con la compagine politica di Sinistra Italiana, che si inserisce ormai stabilmente da qualche anno nel progetto politico nazionale “Alleanza Verdi e Sinistra”, che ha mostrato fin da subito grande attenzione al percorso politico da me intrapreso in città nonché la volontà di volermi parte integrante del progetto, e dall’interno della stessa intendo da oggi dare il mio modesto contributo, finalmente in un gioco di squadra all’insegna del confronto e della condivisione, in vista degli importantissimi momenti elettorali che ci attendono nei prossimi due anni fra elezioni regionali, politiche, e, infine comunali nel 2027.

Naturalmente e coerentemente con il mandato elettorale ricevuto dagli elettori nel 2021 continuerò a sedere nei banchi della minoranza e con lo stesso spirito costruttivo che mi anima dall’inizio del mandato valuterò di volta in volta il sostegno all’amministrazione comunale su singole questioni che hanno come fine esclusivo l’interesse della città e dei cittadini.

In questa parte finale della consiliatura comunale intendo, infine, dare il mio contributo, con lo spirito costruttivo di chi ama la propria città, nell’ambito dello spazio di confronto e discussione che si aprirà in vista delle future elezioni comunali, affinché temi come la giustizia sociale e la tutela dell’ambiente siano e restino centrali tra le forze del centrosinistra e del campo progressista in cui saldamente è posizionata la forza politica a cui ho deciso di aderire.

Ora è il momento di una nuova fase di crescita politica che affronterò con lo stesso impegno e la stessa determinazione di sempre, con la voglia di continuare ad ascoltare le esigenze dei cittadini traducendo in atti ed azioni concrete le loro istanze, ma soprattutto con la consapevolezza della responsabilità del ruolo e della necessità di lavorare, come ho sempre fatto, per contribuire a rendere sempre più grande Santa Maria Capua Vetere - conclude il Consigliere Talento"