Cesa: approvazione definitiva adeguamento del puc in consiglio Il prossimo 30 luglio, la seduta dell'assise comunale

Il prossimo 30 luglio, la seduta del consiglio comunale è stata fissata, anche, per discutere l’approvazione definitiva dell’adeguamento del Piano urbanistico comunale alla legge regionale 13 del 2022.

Il provvedimento, dopo aver seguito i vari passaggi, deve essere votato in consiglio.

Questo atto permetterà di rendere stabili alcune misure, in materia di incrementi volumetrici, quali le premialità.

Gli incrementi saranno previsti per le nuove costruzioni ma anche per quelle esistenti, fino ad un massimo del venti per cento, per operazioni di ristrutturazione edilizia e del trentacinque per cento, per interventi di demolizione e ricostruzione.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione, è possibile ottenere le premialità a condizione che si adottino criteri di bioedilizia e risparmio energetico certificati, si utilizzino fonti rinnovabili integrate, si riducano i consumi idrici e si realizzino impianti per il riuso delle acque meteoriche.

Con il riequilibrio di bilancio previsti fondi per incaricare i tecnici per la variante al Piano Urbanistico Comunale.

Approvato, nei giorni scorsi, in giunta abbiamo approvato, in via definitiva il Piano di Recupero del Centro storico. Inoltre, vi è la necessità di adeguare il Piano Commercio, il così detto Siad.

Tra breve, partirà un avviso per individuare professionisti del settore, in grado di aggiornare questo strumento di programmazione.

Ritornando alla variante, nelle settimane prossime, provvederemo ad avviare l'iter, uguale a quando si approva, da capo, uno strumento urbanistico. Si lavorerà a correggere alcuni errori emersi, si punterà ad ampliare le zone commerciali.

Si cercherà di definire meglio la parte relativa gli standard. La variante non servirà ad attuare altri tipi di trasformazione, in quanto già sono in corso le procedure con l'utilizzo delle norme nazionali.