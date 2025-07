Comune di Cesa: approvato l’adeguamento al puc Dopo l’adozione in giunta, il termine per le osservazioni, il provvedimento è stato licenziato dal consiglio

Il consiglio comunale ha approvato, in modo definitivo, l’adeguamento dello strumento urbanistico alla legge regionale n. 13 del 2022.

Dopo l’adozione in giunta, il termine per le osservazioni, il provvedimento è stato licenziato dal consiglio comunale.

“La centralità di questo provvedimento – ha sottolineato il sindaco Enzo Guida - è il recepimento, in maniera strutturale, degli incrementi di natura volumetrica, previsti in precedenza dal così detto “Piano Casa””.

“Il Puc del comune di Cesa - aggiunge Domenico Mangiacapra, delegato all’urbanistica e presidente del consiglio comunale - prevederà incrementi in caso di abbattimento e ricostruzioni ma anche di adeguamenti funzionali. Gli incrementi sono previsti, non solo in caso di abbattimento e ricostruzione ma anche in caso di nuove costruzioni”.

“Queste premialità - continua il sindaco - vanno nella direzione della riduzione del consumo di suolo”.

Questo provvedimento si aggiunge a quelli che sono recenti atti approvati, quali l’adozione del Piano di Recupero del Centro Storico, l’avvio della scelta dei tecnici per elaborare il nuovo piano commercio.

Inoltre, tra breve saranno incaricati i tecnici per la redazione della Variante al Puc. “Si dovrà aprire una discussione su questo tema – conclude Guida – per cercare di avviare un ragionamento sulla abitabilità de sottotottetti, prevedere nuovi standard ed ampliare le zone commerciali”.