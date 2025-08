Cesa: "Il patto di fine consiliatura rappresenta una fase politica nuova" Intervento del presidente del consiglio comunale Domenico Mangiacapra

"E’ un momento storico positivo per tutto il consiglio comunale", ha avuto modo di affermare il presidente dell’assise Domenico Mangiacapra, nel corso dell’ultima seduta, nel commentare la proposta di un “patto di fine consiliatura” da parte del sindaco Enzo Guida, con la collaborazione di tutti.

"Chi come me ha vissuto diverse epoche politiche, la contrapposizione tra maggioranza ed opposizione vi è sempre stata.

Oggi si sono create, da tempo, le condizioni per un dialogo, che ci sta portando a mettere, in prima linea, la nostra Comunità e il nostro Paese. È un fatto questo - ha sottolineato - che mi riempie di gioia, è una proposta che ho sempre sperato che si realizzasse".

"Anche in passato - ha ricordato il presidente del consiglio - ho invitato molte volte la precedente opposizione alla collaborazione per il paese, cosa mai avvenuta, nonostante tutti quelli che si candidano, lo fanno per dare il proprio contributo alla risoluzione dei problemi". “Devo ringraziare anch’io - ha aggiunto - la minoranza che è subentrata perché ha dimostrato il senso della collaborazione. Stiamo raggiugendo degli ottimi obiettivi ed è giusto farlo insieme, quindi con l’aiuto anche della minoranza".

"L’azione amministrativa ha fatto sì che Cesa sia diventata un modello da seguire ed i nostri concittadini sono finalmente fieri di appartenere alla nostra comunità".