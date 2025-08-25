Vincere nel silenzio: la storia sportiva di Giovanni Improta

Il maestro Improta ha depositato, nella casetta dei libri in via Roma a Teverola, posta frontalmente alla casa comunale, il libro “Vincere nel silenzio”, la storia vera dell’olimpionico Giovanni Improta.
Il più forte combattente non udente di tutti i tempi ha messo k.o, nella sua carriera, campioni normodotati udenti.
Un testo pluripremiato, vincente al premio Internazionale “Books for Peace” e “Special Award 2020 Daniele Nardi”, consegnato presso il conservatorio di Santa Cecilia in Roma alla presenza degli ospiti Paolo Bonolis, dell’attore Sebastiano Somma e tanti altri personaggi dello show business.
E’ in cantiere la creazione un cortometraggio da presentare alla Deaf cinema ed è stata avanzata una candidatura per il riconoscimento “Hall of Fame” per lo sport.
I componenti dello staff Improta ringraziano l’associazione “Wake Up Uagliu” per l’iniziativa lodevole inerente l’installazione della casetta, lo scrittore del libro Armando Pirolli (Top Ten in ambito nazionale) e “a tutti quelli che si battono per una cultura sociale e sportiva”.